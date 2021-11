Nach Verstößen beim Derby : Köln will Fans ohne Maske des Stadions verweisen

Düsseldorf 50.000 Fans im Kölner Stadion, Rekorde bei den Infektionszahlen und eine neue Virusvariante – die Bilanz des Wochenendes löst bei vielen Unverständnis aus. Doch was sagt die Stadt Köln zu den Vorfällen?

„Am Samstag wurde aufgrund der ersten Verdachtsfälle der neuen Virusvariante in Deutschland kurzfristig als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme eine Maskenpflicht im Stadion vereinbart. In einem heutigen Gespräch haben FC und Stadt das weitere Vorgehen besprochen. Dabei wurde deutlich, dass der FC grundsätzlich insofern seiner Betreiberverantwortung gerecht geworden ist, als dass durch Durchsagen und Einblendungen die Zuschauer zum Tragen der Masken aufgefordert worden sind“, sagte der Stadtsprecher. Um in Zukunft die Maskenpflicht besser durchsetzen zu können, habe der FC zugesagt, die Stadionordnung dahingehend zu verschärfen, dass Zuschauer ohne Maske aus dem Stadion verwiesen werden können. Stadt und FC blieben weiter im Austausch, um die kommenden Spiele unter den Voraussetzungen der Corona-Schutz-Verordnung sicher durchführen zu können, hieß es weiter in dem Statement der Stadt. Eine mögliche Entscheidung zu Kapazitätsbegrenzungen im Stadion liege zunächst beim Land NRW.