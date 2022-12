Drei Monate nach Ausschreitungen Anklage gegen fünf Köln-Fans nach Nizza-Eklat

Es sind vier unterschiedliche Prozesse, drei werden am Amtsgericht Köln und einer am Amtsgericht Bergisch Gladbach verhandelt. Von den fünf Angeklagten sitzen zwei in Untersuchungshaft. Dies teilte die Kölner Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Montag mit und bestätigte einen Bericht der „Kölnischen Rundschau“, die von einer Anklage berichtet hatte.