Saisonziel erreicht : DEG feiert vorzeitigen Einzug in die Play-offs

DEG-Sportdirektor Nikki Mondt. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf Bereits zwei Spiele vor dem Ende der Hauptrunde hat der Düsseldorfer Eishockeyklub sein Saisonziel erreicht. Das hatte ihm längst nicht jeder zugetraut.

Fünf Worte, ein Herz-Emoji und ein Jubelbild – mehr gönnte sich die Düsseldorfer EG nicht am späten Dienstagabend bei Instagram. Aber mehr brauchte es auch gar nicht, um die frohe Botschaft unters Fan-Volk zu bringen. „Es steht fest: Play-offs, Baby!“, schrieb der Klub. Denn durch die Niederlage der Augsburger im Nachholspiel in Berlin war es offiziell fest: Mindestens fünf Teams können in der Tabelle der Deutschen Eishockey-Liga nicht mehr an der DEG vorbei, Platz zehn und die Qualifikation für die Play-offs sind sicher, das Saisonziel erreicht.

Am Mittwochmorgen folge dann eine Meldung auf der Homepage, und in der sagt DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz: „Das ist ein toller Erfolg, den uns im vergangenen Sommer viele nicht zugetraut haben. Ein besonderes Lob geht an Sportdirektor Niki Mondt, der den aktuellen Kader mit sehr begrenzten Mitteln zusammengestellt hat, sowie an das Trainerteam mit Harold Kreis, Thomas Dolak und zuletzt auch Daniel Kreutzer, das die Mannschaft in die Play-offs geführt hat!“

Bei Niki Mondt klang es im Gespräch mit unserer Redaktion ähnlich: „Wir waren die ganze Saison auf einem guten Weg und sind nie entscheidend abgerutscht. Nach dem Saisonverlauf ist es also keine Überraschung, aber der Zeitpunkt, an dem es feststeht, ist natürlich ein schöner Moment.“

Hat er da etwa auch ein wenig Genugtuung empfunden, weil seinem Team wegen des Sparkurses ja eine düstere Zukunft prophezeit wurde? „Jein, weil wir die ganze Saison über widerlegt haben, dass wir der Abstiegskandidat Nummer eins sind. Irgendwo habe ich mich auch gefreut, dass die Pessimisten Unrecht haben, aber grundsätzlich gucken wir nur auf uns und lassen uns von niemandem beirren.“