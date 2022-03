Volleyball-Landesliga : Geschwächte Budberger holen sich nur einen Satz 

Martin Schmidt (am Netz) und Lutz Rebentisch kassierten mit dem SV Budberg zwei Heim-Niederlagen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Die SVB-Herren verloren ihre letzten beiden Heimspiele der Saison gegen die SG Duisburg II und VSC 88 Grevenbroich. Der Klassenerhalt ist dennoch geschafft. Zwei Nachholpartien stehen noch aus.

Die Landesliga-Volleyballer des SV Budberg haben die letzten beiden Heimspiele in dieser Saison in den Sand gesetzt. Die Niederlagen kamen nicht von ungefähr. Nach fünf Coronafällen innerhalb des Teams und anderen Erkrankungen standen die SVB-Herren arg geschwächt am Netz. Aus dem neunköpfigen Kader waren nur Timo Bischof und Lutz Rebentisch richtig fit. Zunächst ging die Partie gegen die SG Duisburg II mit 1:3 (25:22, 20:25, 17:25, 22:25), anschließend das Duell gegen VSC 88 Grevenbroich mit 0:3 (11:25, 23:25, 18:25) verloren.