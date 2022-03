Stehplatz-Debatte : DEG-Fans streiten über Dome-Umbau

Düsseldorf In der Fanszene des Düsseldorfer Eishockeyklubs gibt es zwei Lager. Die einen freuen sich auf die neue Fankurve, die anderen wollen die Stehgerade erhalten. Dafür präsentieren sie jeweils eigene Umfragen.

Spielfrei für die Profis Sportlich geht es am Wochenende weiter, für die DEG-Profis steht aber nur ein Spiel an: Am Freitag haben sie spielfrei, am Sonntag (14 Uhr) geht es nach Schwenningen.

Nächste Saison soll das endlich anders werden. Hinter einem der Tore entsteht eine große Fankurve. Dann könne man „Kräfte bündeln und eine energiegeladene Fan-Wand schaffen“, hatte DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz bei der Vorstellung der Pläne gesagt. Doch seitdem gibt es Protest. Denn gleichzeitig fallen die Stehplätze auf der Geraden weg. Und viele Fans, die dort seit Jahren stehen, sind auf dem Baum. Wer sie trifft, hört Sätze wie diesen: „Als ich heute in Halle kam und den Schriftzug ,Gemeinsam` auf dem Videowürfel sah, fühlte ich mich verarscht. Mit ,Gemeinsam` hat das hier gar nichts mehr zu tun.“ Oder den: „Wir gehen seit 40 Jahren zur DEG, haben sie in den dunkelsten Stunden unterstützt, und das ist der Dank?“ Oder den: „Die Stehgerade ist das letzte Stück Brehmstraße, das wir uns erhalten haben.“ Im Internet liest man Ähnliches, offene Briefe von Fanklubs, wütende Kommentare in den sozialen Medien.

Um ihren Unmut zu untermauern, haben die Fans jüngst eine Umfrage unter ihresgleichen gestartet. Was auf den ersten Blick verwunderte, es gab ja schon eine, bei der herauskam, dass die meisten Fans den Plänen positiv gegenüberstehen. Allerdings war die vom Fanprojekt, dem die Kritiker Vereinsnähe vorwerfen. „Wir haben das Ergebnis angezweifelt und deswegen unsere eigene Umfrage gemacht“, sagt Frank Fischer, einer der Köpfe der Umbau-Gegner. Also liefen er und seine Mittstreiter jüngst mit Klemmbrettern durch den Dome und befragten die Fans. Das Ergebnis: 83,3 Prozent der Befragten sind gegen den Umbau. 20 Prozent wollen ihre Dauerkarte kündigen, weitere 45 Prozent sind noch unentschlossen.

Bei der DEG nehmen sie das ernst, blieben die Fans wirklich zu Hause, gäbe es tiefes Loch in der Kasse. Aber der Klub sagt auch: „Aktuell sind es nicht auffällig mehr Kündigungen als in anderen Saisons.“ In der Tat gibt es auch viele Unterstützter des Umbaus. Dass die Stimmung besser werden und die Fanszene einen Neustart vertragen könnte, hört man immer wieder. Wer mit dieser Seite des Meinungsbilds spricht, hört wiederum Zweifel an der Umfrage der Kritiker. Die seien gezielt zu Leuten gegangen, von denen sie wussten, dass sie gegen den Umbau sind. Was sie bestreiten.