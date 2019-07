Schwimm-WM in Südkorea : DSV-Staffeln holen zwei Olympia-Startplätze

Schwimm-WM in Südkorea

Gwangju Die deutschen Staffelschwimmer holen zwei Olympia-Startplätze, Debütantin Angelina Köhler sorgt für frischen Wind. Doch die Glanzlichter setzt zum WM-Start wie erwartet die internationale Konkurrenz.

Als sich Weltmeister Florian Wellbrock zurückgezogen im Athletendorf für seine historische Doppel-Mission entspannte, kämpften sich andere deutsche Schwimmer zu ersten kleinen WM-Erfolgen. Beide Freistilstaffeln erfüllten zum Auftakt über 4x100 m mit zwei Olympia-Startplätzen ihre Pflicht, bei der "Kür" im Finale gab es für das Frauen-Quartett auf Platz acht aber nichts zu gewinnen. Den DSV-Athleten blieb nur die Nebenrolle, als der höchst umstrittene, aber umjubelte Chinese Sun Yang und der britische Weltrekordler Adam Peaty am ersten Wettkampftag die Glanzlichter setzten.

Debütantin Angelina Köhler sorgte im südkoreanischen Gwangju mit einem erfrischenden Auftritt und ihrem WM-Motto "Einfach lächeln!" immerhin für gute Stimmung, auch wenn die 18-Jährige am Abend als Halbfinal-13. über 100 m Schmetterling den Sprung in den Endlauf verpasste. Dass sie im Vorkampf als erste deutsche Schwimmerin auf die Bahn durfte und eine Runde weiterkam, wird die Hannoveranerin wohl nie vergessen: "Das war cool und ein Highlight."

Medaillen sollen in den kommenden Tagen andere deutsche Schwimmer holen - allen voran Wellbrock und dessen Freundin Sarah Köhler, die am Montag im 800-m-Rennen startet. "Ich weiß, dass ich gut in Form bin und mich auf keinen Fall verstecken muss", sagte der 21-jährige Wellbrock. Er verspüre "20 Prozent Druck und 80 Prozent Vorfreude".