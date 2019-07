Interview mit Isabell Werth : „Ruhestand? Ich werde 50, nicht 100“

Rheinberg Die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt feiert am Sonntag runden Geburtstag. Ein guter Grund für ein Gespräch mit 50 Fragen an Isabell Werth.

Diplom-Sportwissenschaftler René Putjus (Jahrgang 1975) arbeitet seit 2004 in der Lokalredaktion Xanten und Rheinberg.

Der Zeitpunkt passt. Der Ort passt. Am Sonntag beim CHIO in Aachen feiert Isabell Werth runden Geburtstag. Die sechsmalige Olympiasiegerin im Dressurreiten nennt das Weltfest des Pferdesports gerne ihr zweites Wohnzimmer. Vor dem Turnier nahm sich die Rheinbergerin die Zeit, um 50 Fragen zum bevorstehenden 50. Geburtstag zu beantworten. Einige mit einem Augenzwinkern, andere sehr persönlich oder zur sportlichen Weltkarriere gestellt.

Werth Es gibt nicht die eine Kür, sondern die beste mit dem jeweiligen Pferd. Zum Beispiel Gigolo in Atlanta, Satchmo und Emilio in Aachen oder Weihegold in Paris.