Fecht-WM in Budapest : Deutsche Fechter bleiben ohne Einzelmedaille

Budapest/Köln Benjamin Kleibrink ist als letzter deutscher Hoffnungsträger auf eine Einzelmedaille bei der Fecht-WM gescheitert. Der Fokus liegt nun auf den Teamwettbewerben.

Benjamin Kleibrink atmete tief durch, ehe er seinem Gegner gratulierte und anschließend mit versteinerter Miene verschwand. Mit dem Ausscheiden des Peking-Olympiasiegers am dritten Entscheidungstag der Fecht-WM in Budapest zerschlugen sich die letzten deutschen Hoffnungen auf eine Einzelmedaille. Die Mannschaftswettbewerbe sollen dem Deutschen Fechter-Bund (DFeB) nun das erhoffte Edelmetall bringen - und wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation.

Immerhin: Nach Platz 25 und 55 in den vergangenen beiden Jahren schaffte Kleibrink in diesem Jahr auf der großen WM-Bühne den Weg zurück in Spitze. Dass der 33-Jährige noch immer das Potenzial für das Podest besitzt, hatte er bei seinem dritten Platz im Weltcup vor zwei Monaten unter Beweis gestellt - in Budapest knüpfte er aber nicht konstant an diese Leistung an.