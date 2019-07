Welttour-Turnier in Portugal : Beach-Duo Thole/Wickler mit starkem Start

Julius Thole (l.) und Clemens Wickler präsentieren ihre Silbermedaillen bei der Heim-WM in Hamburg. Foto: dpa/Christian Charisius

Espinho Die Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler haben nach dem zweiten Platz bei der Heim-WM ihre starke Form auch in Portugal bestätigt. Beim Welttour-Turnier in Espinho zog das Dui souverän in die K.o.-Runde ein.

Die Vize-Weltmeister Julius Thole und Clemens Wickler sind bei ihren ersten Auftritt seit der Heim-WM in Hamburg erfolgreich gestartet. Das Duo zog beim Welttour-Turnier im portugiesischen Espinho mit zwei Siegen souverän in die K.o.-Runde ein. Zunächst setzten sich Thole/Wickler am Freitag mit 2:0-Sätzen (21:9, 21:15) klar gegen die Australier Maximilian Guehrer und Zachery Schubert durch. Beim 2:1 (21:18, 14:21, 15:13) über die Letten Martins Plavins und Edgars Tocs hatten sie deutlich mehr Mühe, konnten am Ende aber ihren dritten Matchball nutzen.

Thole/Wickler hatten nach ihrem zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft zuletzt ihren Start beim Turnier in Gstaad nach leichten Kreislaufproblemen von Thole abgesagt.

Bei den Frauen waren Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur als letztes deutsches Duo in Espinho vertreten. Sie trafen im Achtelfinale auf die Amerikanerinnen Brooke Sweat und Kerri Walsh Jennings.

