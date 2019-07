Beachvolleyball-WM : Thole/Wickler können am Wochenende eine Medaille holen

Hamburg Sie sind die einzigen Deutschen, die noch im Wettbewerb sind. Julius Thole und Clemens Wickler stehen bei der Beachvolleyball-WM im Viertelfinale.

Julius Thole und Clemens Wickler schreiben an einem neuen Beachvolleyball-Märchen. Das einzige in Hamburg noch im Wettbewerb gebliebene deutsche Nationalteam warf bei der Heim-WM im Achtelfinale das brasilianische Top-Duo Alison/Alvaro Filho aus dem Rennen und kann am Wochenende nun sogar auf eine WM-Medaille hoffen. Die Aufsteiger Thole/Wickler demonstrierten am Freitag vor rund 12 000 Fans im voll besetzten Stadion am Hamburger Rothenbaum - so viele Zuschauer gab es in Europa beim Beachvolleyball nie zuvor - gegen den Olympiasieger und zweifachen Weltmeister Alison und dessen Partner erneut eine bärenstarke Leistung und siegten mit 2:0 (21:14, 21:15).