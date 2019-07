Beachvolleyball-WM : Thole/Wickler als einziges deutsches Männer-Team im Achtelfinale

Hamburg Das deutsche Beachvolleyball-Duo Julius Thole und Clemens Wickler stehen als einziges deutsches Team im Achtelfinale der WM in Hamburg. Sie setzten sich gegen die Weltmeister von 2013 durch.

Julius Thole und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft als einziges deutsches Männerteam das Achtelfinale erreicht. Die derzeitige Nummer zwölf in der Welt setzte sich am Donnerstag am Hamburger Rothenbaum gegen Alexander Brouwer und Robert Meeuwsen aus den Niederlanden mit 2:0 (22:20, 21:19) durch. Das Duo trifft am Freitag im Halbfinale auf die Brasilianer Alison/Avaro Filho. Die deutschen Meister Thole/Wickler zeigten am Donnerstag gegen die holländischen Weltmeister von 2013 eine starke Leistung, ließen sich auch durch einige Rückschläge nicht aus dem Konzept bringen.