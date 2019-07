Fecht-WM in Budapest : Hartung verpasst erste deutsche Medaille - Ndolo scheitert im Achtelfinale

Fecht-WM in Budapest

Max Hartung bei der Fecht-WM in Budapest. Foto: dpa/Federico Gambarini

Budapest Max Hartung hatte Bronze vor Augen, doch am Ende reicht es für den Säbelfechter nicht. Der 29 Jahre alte Hoffnungsträger aus Dormagen scheidet im WM-Viertelfinale aus. Auch Alexandra Ndolo ist ausgeschieden.

Säbelfechter Max Hartung (Dormagen) hat bei der WM in Budapest die erste deutsche Medaille knapp verpasst. Der EM-Dritte aus Dormagen verlor am ersten Entscheidungstag der Titelkämpfe im Viertelfinale gegen den Iraner Mojtaba Abedini 11:15, bei einem Sieg wäre Hartung Bronze nicht mehr zu nehmen gewesen. Vor vier Jahren bei der WM in Moskau hatte Hartung Platz drei belegt.