Schwimm-WM in Südkorea : Hausding geht volles Risiko und verpasst WM-Medaille

Gwangju Patrick Hausding beendet die WM in Südkorea ohne Medaille. In seinem letzten Wettkampf pokerte Deutschlands bester Wasserspringer hoch - für Edelmetall reichte es aber nicht.

Enttäuschung kam beim Olympiadritten aber nicht auf, auch wenn er zuvor schon im 3-m-Synchron und vom 1-m-Brett als Vierter und Fünfter das Podest nur knapp verpasst hatte. "Ich will mich ja wieder an meine volle Serie rantasten, deshalb muss ich es auch unter Drucksituationen machen", sagte der Berliner, der im Finaldurchgang statt einer Dreieinhalb-Auerbachschraube einen Zweieinhalb-Vorwärtssalto mit drei Schrauben gezeigt und damit den Schwierigkeit um fünf Zehntel erhöht hatte.

Fünf Stunden zuvor hatte Tina Punzel über das zweite Olympia-Ticket für die deutschen Wasserspringer gejubelt. Die EM-Dritte löste das Tokio-Ticket durch den 3-m-Finaleinzug als Fünfte, nachdem sie in ihren ersten beiden Synchron-Wettbewerben noch enttäuscht hatte. "Ich bin super erleichtert", sagte die 23 Jahre alte Dresdnerin: "Ich wusste, dass ich es drauf habe, aber die Kunst ist es, das dann auch an Tag X im Wettkampf umzusetzen."

Hausding sprang sich nach einem schwierigen Start in die WM mit jedem Wettkampf stärker in Form, wie ein "Turnierpferd", scherzte er. Die klar ansteigende Formkurve und vor allem die Tatsache, dass er in Gwangju bis auf die chronischen Knie- und Schulterschmerzen verletzungsfrei blieb, machen ihm Hoffnung auf Olympia 2020. "Das bringt mir Sicherheit und Lockerheit", sagte Hausding: "Ich hoffe, dass sich der Trend bei der EM in Kiew fortsetzt. Und dann sind die Zeichen sowieso auf Tokio gestellt."