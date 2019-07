„Richtig Spaß gemacht“ : Thole/Wickler sichern sich Gruppensieg bei Beachvolleyball-WM

Hamburg Nach Laura Ludwig und Margareta Kozuch hat sich auch das Duo Julius Thole/Clemens Wickler bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg den Gruppensieg gesichert. Sie schlugen am Dienstag das zuvor unbesiegte US-Duo Tri Bourne und Trevor Crabb.

