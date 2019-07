CHIO in Aachen : Deutsche Siegesserie beim Nationencup gerissen

Die Deutsche Simone Blum auf Alice beim Nationencup. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Aachen Am Ende war es knapp, aber die Siegesserie der deutschen Springreiter beim Nationencup des CHIO in Aachen ist gerissen. Statt den Deutschen jubelten in diesem Jahr die Schweden.

Deutschlands Siegesserie beim Nationenpreis des Aachener CHIO ist gerissen. Das Team um Simone Blum, Christian Ahlmann, Daniel Deußer und Marcus Ehning musste sich beim mit insgesamt 500.000 Euro dotierten Prestige-Wettbewerb nach zuletzt drei Erfolgen in Serie diesmal hauchdünn den Schweden geschlagen geben und wurde Zweiter.

Mancher Zuschauer dürfte sich zu Beginn des Wettbewerbs an das Vorjahr erinnert haben, als Ehning zur Halbzeit des Nationenpreises angesichts zahlreicher Null-Fehler-Ritte am Stadionmikrofon geunkt hatte, der Parcours sei wohl doch ein bisschen zu simpel. Diesmal dauerte es bis zum sechsten Paar, bis die erste Stange fiel. Simone Blum, die Weltmeisterin von Tryon aus dem Vorjahr, ging als Siebte in den Parcours – und sie bescherte Deutschland auf ihrer Erfolgsstute Alice einen fehlerfreien Start in den Abend.

Ohne Abwurf blieb wenig später auch die US-Amerikanerin Nicole Shahinian-Simpson. Das allerdings nur, weil ihre Stute Akuna Matata trotz allen Bemühens nicht zu einem Ritt vor den 40.000 Zuschauern zu bewegen war und beide deswegen unverrichteter Dinge wieder das ausverkaufte Rund verlassen mussten. Deutschlands zweiter Reiter, Christian Ahlmann, war dagegen ein Rückkehrer in den Nationenpreis. Zwei Jahre lang hatten sich Teamkollege Deußer und er geweigert, die Athletenvereinbarung zu unterschreiben, die notwendig ist, um für die Nationalmannschaft reiten zu dürfen.

In diesem Jahr leisteten die beiden Weltklassereiter die Unterschrift und kehrten so ins Team der Gastgeber zurück. Ahlmann war auf seinem Hengst Clintrexo auch gut unterwegs – bis zum letzten Hindernis. Da handelte sich der 44-Jährige aus Marl dann doch noch einen Fehler ein. Deußer hatte sich auf das Comeback gefreut („Das ist etwas anderes, als in Jeans zuzuschauen wie im letzten Jahr“), blieb auf seinem Wallach Calisto Blue fehlerfrei, doch der im belgischen Mechelen lebende 37-jährige Weltranglistenvierte handelte sich einen Strafpunkt ein, weil er langsamer als die erlaubte Zeit von 80 Sekunden geritten war. Als Ehning auf dem selbstgezogenen Fuchshengst Funky Fred eine Kopie des Ahlmann-Ritts mit Fehler beim Steilsprung hinlegte, beendete das deutsche Team Umlauf eins als Sechster von acht mit fünf Fehlerpunkten. Davor lagen gleich fünf Mannschaften gleichauf mit je vier.

Im zweiten Umlauf, in dem Parcourschef Frank Rothenberger bei vier Hindernissen den Schwierigkeitsgrad noch einmal erhöht hatte, stellten Simone Blum und Alice ein zweites Mal ihre Extraklasse unter Beweis und blieben unter dem frenetischen Jubel der Zuschauer erneut fehlerfrei. Sie hielt damit das, was Bundestrainer Otto Becker in der Pause versprochen hatte: „Wir werden weiterkämpfen und hoffentlich noch aufholen.“ Ahlmann befeuerte diese Aufholjagd durch seinen ebenfalls fehlerfreien Ritt. Diesmal blieb auch beim Schlusssprung alles liegen, und weil andere Nationen patzten oder Pferde gar aus dem Wettbewerb zurückziehen mussten, war Deutschland wieder mittendrin im Kampf um den begehrten Sieg.

Deußer erhöhte den Druck auf Frankreich, Irland und Schweden schließlich maximal: Er ritt null, und damit stand fest, dass Deutschland vor dem letzten Reiter Marcus Ehning als möglichem Streichergebnis (er verzichtete deswegen auf einen zweiten Ritt) bei null Fehlern in Umlauf zwei bleiben würde. Diesem Druck hielt nur der schwedische Schlussreiter Peder Fredricson Stand, der mit einem perfekten Ritt für die Skandinavier den Sieg perfekt machte.

