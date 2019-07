CHIO in Aachen : Werth gewinnt Großen Dressur-Preis an ihrem Geburtstag

Werth gewinnt Großen Dressur-Preis an ihrem Geburtstag

CHIO in Aachen

Isabell Werth freut sich über den Sieg beim Großen Dressur-Preis beim CHIO in Aachen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Aachen Isabell Werth hat sich selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht. An ihrem 50. Geburtstag gewann die Rheinbergerin zum 13. Mal den Großen Dressur-Preis beim CHIO in Aachen.

An ihrem 50. Geburtstag hat Isabell Werth beim CHIO in Aachen zum 13. Mal den Großen Dressur-Preis gewonnen. Auf Bella Rose setzte sich die sechsmalige Olympiasiegerin in einem hochklassigen Kür-Wettbewerb mit 90,450 Prozentpunkten gegen Dorothee Schneider mit Showtime (89,660) und Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera (87,595) durch.