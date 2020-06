Kolumne „Berliner Republik“ : Rasse im Grundgesetz

Berlin Früher hat uns das auch nicht gestört – ist ein schlechtes Argument, wenn es darum geht, auf gesellschaftliche Bedürfnisse, neue Erkenntnisse und politischen Protest zu reagieren. Die Debatte um den Begriff der „Rasse“ im Grundgesetz ist ein Beispiel dafür, dass man solche Diskussionen nicht abtun sollte – unabhängig davon, ob einem die politische Richtung jener passt, die das Thema aufgebracht haben.

Vieles spricht dafür, den Begriff „Rasse“ im Artikel 3 zu ersetzen. Die FDP hat den Vorschlag gemacht, stattdessen einfach „ethnische Herkunft“ zu schreiben. Der Begriff Rasse wurde in das Grundgesetz noch in Abgrenzung zur Rassenlehre der Nazis aufgenommen. Er war also immer gegen Diskriminierung gerichtet. Im Jahr 2020, in dem die Gesellschaft – ausgelöst durch den gewaltsamen Tod eines Schwarzen in den USA – ihr Bewusstsein im Umgang mit all jenen schärft, die nicht mitteleuropäisch aussehen, wäre eine sprachliche Klarstellung im Grundgesetz nur konsequent.