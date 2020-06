Eine Stadt putzt sich heraus : Wie Athen vom Corona-Schock profitiert

Ein Paar umarmt sich auf dem neu gestalteten Omonia-Platz, einem historischen Wahrzeichen Athens. Ein großer beleuchteter Brunnen ist der neue Anziehungspunkt. Foto: dpa/Lefteris Partsalis

Athen Der Omonia-Platz im Herzen der griechischen Haupstadt war lange verwahrlost. Die Corona-Phase wurde für intensive Bauarbeiten genutzt Jetzt strahlt er in neuem Glanz – und das soll nur der Anfang sein.

Von Gerd Höhler

Monatelang war der Omonia-Platz von hohen Wellblechplatten umgeben. Jetzt, wo der Bauzaun verschwunden ist, präsentiert er sich in neuem Glanz. In seiner Mitte sprudelt wieder ein Springbrunnen, wie es ihn hier schon in den 60er Jahren gab. Nur schießen jetzt die Wasserfontänen viel höher in den Himmel, gesteuert von einer ausgeklügelten Elektronik und nach Einbruch der Dunkelheit farbig illuminiert. Ein Rondell aus gepflegtem Rasen bildet eine kleine grüne Oase.

Die Runderneuerung kommt gut an. In den vergangenen Jahren hatte der Platz sich zu einem Treffpunkt von Drogendealern, Prostituierten und Obdachlosen entwickelt. Jetzt machen hier immer mehr Athener ihren Abendspaziergang. Omonia ist erst der Anfang. Athens neuer Bürgermeister Kostas Bakogiannis, seit Ende September im Amt, hat viel vor mit seiner Stadt. „Megalos Peripatos“, der „Große Spaziergang“ nennt sich das Programm, mit dem Bakogiannis die Stadt umgestaltet.

Der Plan ist, die seit den 60er Jahren nach und nach von den Autos eroberte Hauptstadt ihren Bewohnern zurückzugeben. Fußgängerstraßen und Radwege in einer Länge von 6,8 Kilometern sollen im Zentrum entstehen. Die Corona-Pandemie gab den Plänen zusätzlich Schub: In den verkehrsberuhigten Straßen haben die Einkäufer und Spaziergänger mehr Platz fürs Abstandhalten.

„Wegen der Epidemie haben wir die Pilotphase des Projekts jetzt vorgezogen“, sagte Bürgermeister Bakogiannis. Mehr öffentlichen Raum zu schaffen, sei in Corona-Zeiten wichtiger denn je. Mit der Ausweitung der Fußgängerzonen sollen auch die Restaurants und Straßencafés mehr Platz für die Außengastronomie bekommen, damit sie Tische und Stühle weiter auseinanderrücken und die neuen Abstandsregeln einhalten können. „Wir wollen dem Leben in der Stadt wieder einen Wert geben“, erklärt Bakogiannis. Es sei wichtig, „dass die Bewohner nicht nur in ihrer Stadt leben, sondern die Möglichkeit haben, sie zu erleben“.

Der 42-jährige Kommunalpolitiker kommt aus der ältesten griechischen Politikerdynastie. Die Linie der konservativ-liberalen Familie reicht zurück bis zum legendären Staatsmann Eleftherios Venizelos, der Griechenland zwischen 1910 und 1933 mit Unterbrechungen 15 Jahre lang regierte. Seine Mutter ist die ehemalige Außenministerin Dora Bakogiannis, eine Tochter des früheren Premierministers Kostas Mitsotakis. Der heutige Premier Kyriakos Mitsotakis ist Bakogiannis‘ Onkel. Kostas Bakogiannis studierte Verwaltungswissenschaften in Harvard und Oxford. Politische Erfahrungen sammelte er als Bürgermeister der Kleinstadt Karpenisi und als Präfekt der Region Mittelgriechenland. Das Amt des Bürgermeisters von Athen, das er bei den Kommunalwahlen 2019 mit 65 Prozent Stimmenanteil gewann, gilt in Griechenland als Sprungbrett für höhere politische Positionen.

Der neue Omonia-Platz ist ein gelungener Anfang. Hier zeigt sich aber auch, wie groß die Aufgabe ist, die Bakogiannis sich vorgenommen hat. Ihn säumen zwar noch einige klassizistische Bauten. Aber die Kulisse des Platzes dominieren unansehnliche moderne Gebäude. Unter dem Omonia-Platz befindet sich ein wichtiger Knotenpunkt des in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter ausgebauten Athener U-Bahn-Netzes, aber ebenerdig ist der Platz ein Nadelöhr. Dort quälen sich den ganzen Tag über Pkws, Lieferwagen, Taxis, Motorräder und Linienbusse durch die chronischen Staus. Nirgendwo in Athen ist die Luft so dick wie am Omonia-Platz.