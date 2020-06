Gefahr für Weltfrieden : Friedensforscher kritisieren massiven Modernisierungskurs bei Atomwaffen

Stockholm Auch wenn die Zahl in den letzten Jahren leicht gesunken ist: Rund um den Globus lagern noch immer mehr als 13.000 nukleare Sprengköpfe in den Arsenalen der Atommächte. Und diese werden fortlaufend modernisiert, kritisieren Friedensforscher.

Die Gesamtzahl der Atomwaffen auf der Erde ist im vergangenen Jahr zwar um etwa 3,5 Prozent weiter zurückgegangen, wie aus dem am Montag veröffentlichten Jahresbericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervorgeht. Dennoch seien alle Atommächte dabei, ihre Kernwaffen weiter zu modernisieren, teilten die Friedensforscher mit. Greenpeace und die FDP nahmen die deutsche Bundesrepublik in die Pflicht, ihren Teil zur atomaren Abrüstung beizutragen.

Es erscheine so, dass alle neun Atomwaffenstaaten an ihren Arsenalen auf unbestimmte Zeit festhalten wollten, sagte der Sipri-Experte Shannon Kile der Deutschen Presse-Agentur. Tatsächlich hätten einige der Waffensysteme, die derzeit entwickelt würden, eine erwartete Lebensdauer bis hinein in die 2080er Jahre.