Wegen Lobbyarbeit für US-Firma : Druck auf Philipp Amthor steigt

Berlin Dass die Linke im Fall Augustus Intelligence den Rückzug Philipp Amthors aus dem Bundestag fordert, überrascht nicht. Aber der CDU-Politiker sieht sich nun wegen seiner Lobbytätigkeit für ein US-Unternehmen auch in der eigenen Partei massiv unter Druck gesetzt.

Der kommissarische CDU-Landesvorsitzende der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, Eckhardt Rehberg, sagte am Montag zu "Bild Live": "Das war nicht gerade klug und clever, was er gemacht hat." Er forderte weitere Aufklärung von Amthor und kündigte Gespräche noch in dieser Woche an.