Verhandlung beginnt am 21 Juli : 40 Nebenkläger bei Hauptverfahren gegen Halle-Attentäter erlaubt

Halle/Magdeburg Rund acht Monate nach dem rechtsterroristischen Anschlag von Halle ist das Hauptverfahren gegen den Täter eröffnet worden. Die Hauptverhandlung beginnt am 21. Juli in Magdeburg. 40 Personen sind als Nebenkläger zugelassen.

Das teilte das Oberlandesgericht (OLG) Naumburg am Montag mit. Darüber hinaus habe sich der 1. Strafsenat dafür ausgesprochen, 40 Menschen als Nebenkläger zuzulassen. Der Angeklagte stehe im Verdacht, aus einer „antisemitisch, rassistisch und fremdenfeindlich motivierten Absicht“ gehandelt zu haben. Neben dem Verhandlungsauftakt sind 17 weitere Termine vorgesehen. Der 28 Jahre alte Attentäter aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz hatte am 9. Oktober 2019 - am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur - versucht, in der Synagoge in Halle ein Blutbad anzurichten. Er schoss auf eine Holztür und warf Sprengsätze. Als es ihm nicht gelang in die Synagoge einzudringen, erschoss er auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau.