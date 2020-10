Brexit-Verhandlungen gehen weiter : Intensive Gespräche zum Handelspakt der EU mit Großbritannien noch diese Woche

Brüssel/London Die Zeit eilt – und noch gibt es keine Infos zum Stand der Besprechungen. Am Donnerstag läuft die Frist für eine Einigung zwischen EU und Großbritannien aus.

Die Europäische Union und Großbritannien versuchen im Eiltempo, doch noch Fortschritte auf dem Weg zu einem Handelspakt zu machen. Die intensiven Diskussionen in London vergangene Woche würden diese Woche in Brüssel fortgesetzt, sagte ein Sprecher von EU-Unterhändler Michel Barnier am Montag. Zum Stand der Verhandlungen wollte er sich nicht äußern.

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte der EU eine Frist bis 15. Oktober – also bis Donnerstag – für eine Einigung gesetzt. Dann tagen die EU-Staats- und Regierungschefs bei einem Gipfel in Brüssel. Doch geht die EU davon aus, dass noch zwei Wochen länger verhandelt werden kann, also bis Ende Oktober. Dann müsste ein Abkommen stehen, damit es rechtzeitig zu Jahresbeginn in Kraft gesetzt werden kann. Es soll die wirtschaftlichen Beziehungen nach der Brexit-Übergangsphase regeln, die am 31. Dezember endet.