Trotz Brexit : Vier Millionen EU-Bürger wollen in Großbritannien bleiben

Menschen gehen auf einer Straße in der Nähe der U-Bahn-Station "Embankment" in London (Archivfoto). Foto: dpa/Alberto Pezzali

London Gut vier Millionen EU-Bürger wollen auch nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase weiter in Großbritannien leben. Zahlreiche Anträge sind laut des britischen Innenministeriums bewilligt worden.

„Wir wollen denen, die schon in Großbritannien sind, versichern, dass ihre Rechte in den Verhandlungen nicht zur Debatte stehen“, sagte der zuständige Staatssekretär Kevin Foster am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in London. In den stockenden Verhandlungen über einen Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien geht es unter anderem um Wettbewerbsbedingungen, Fischerei und Zölle.