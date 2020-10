Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes : Arbeitsloser Pole mit Schulkindern hat Hartz-IV-Anspruch

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Foto: dpa/Arne Immanuel Bänsch

Luxemburg Ein in Krefeld lebender Pole verliert seinen Job. Seine beiden Töchter gehen hier zur Schule. Nach zwei Jahren streicht ihm das Amt die Unterstützung – zu Unrecht, findet der Europäische Gerichtshof und tadelt die Behörde.

Auch EU-Bürger auf Arbeitssuche können in Deutschland Anspruch auf Sozialleistungen haben, wenn ihre Kinder hier zur Schule gehen und somit ein Aufenthaltsrecht besteht. Dies entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg am Dienstag zu einem Fall aus Krefeld (Rechtssache C-181/19).