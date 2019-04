Kommentar zur Bundestagsdebatte über den Down-Test : Das Ende der Menschlichkeit

Meinung Meinung Die vorgeburtlichen Untersuchungen zum Aufspüren von Behinderungen wären einfach zu regeln, wenn es dahinter nicht um Abgründe im Umgang mit dem Lebensrecht ginge.

Es wäre alles leicht nachzuvollziehen, wenn die Testergebnisse einzig zu dem Zweck genommen würden, sich solche Risikoschwangerschaften genauer anzuschauen, die sich zu einer Gefahr für die werdenden Mütter zu entwickeln drohen. Tatsächlich aber geht es in den meisten Fällen nicht um zum Beispiel Trisomie 15 und die hohe Gefahr tödlich verlaufender Schwangerschaften. Es geht um Trisomie 21 und somit um jene Kinder, die immer wieder als nicht normal und behindert gelten, obwohl sie besonders begabt sind und sehr viel feinfühliger beispielsweise in Personalabteilungen von Unternehmen die Sozialkompetenz von Bewerbern bewerten könnten.

Und es kommt der Test-Effekt hinzu, dass 90 Prozent aller Mütter, die von den besonderen Begabungen ihres Kindes erfahren, die Bewertung einer Behinderung übernehmen und sich gegen das Lebensrecht ihres Kindes entscheiden. Sie versagen das Recht auf Leben ausgerechnet solchen Menschen, denen die Eltern immer wieder eine besondere Freude am Leben bescheinigen. Machen wir uns nichts vor: Auch in unsere Gesellschaft neigen viele hinter vorgehaltener Hand zu der raunenden Bemerkung beim Blick auf Kinder mit Downsyndrom, dass „so was ja heute bei den einfachen Tests nicht mehr sein muss“. Das ist so schlicht wie menschenverachtend.