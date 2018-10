Abgeordnete fordern ethische Debatte um Bluttests für Schwangere

Berlin Schwangere können ihr Blut darauf prüfen lassen, ob ihr Kind das Down-Syndrom hat. Nun soll geprüft werden, in welchen Fällen die gesetzlichen Krankenkassen solche Tests künftig bezahlen könnten. Bundestagsabgeordnete fordern deshalb eine grundsätzliche Debatte



Welche Argumente werden von Kritikern genannt? Gegner der Tests als Kassenleistung haben die Sorge, dass ein positiver Test auf Trisomie 21 in den meisten Fällen zu einer Abtreibung führen würde und so eine Selektion menschlichen Lebens stattfinde. Der CDU-Abgeordnete und Mediziner Rudolf Henke sagte, nach dem Grundgesetz sei die Würde jedes Menschen unantastbar und menschliches Leben immer zu schützen. Dagmar Schmidt von der SPD warf die Frage auf, ob jemand darüber entscheiden dürfe, welches Leben lebenswerter als das andere ist. Die Grünen-Abgeordnete Corinna Rüffer sagte, statt durch immer mehr Tests den Anschein zu erwecken, man habe es unter Kontrolle, was für ein Kind man bekomme, gehe es um Wertschätzung von Vielfalt. Sie fürchtet zudem, dass der Druck auf Eltern behinderter Kinder wachsen würde. Nach dem Motto: Mit den heutigen Tests müsse das doch nicht mehr sein. Hinzu kommt, dass Experten davor warnen, dass positive Testergebnisse noch einmal durch eine Punktion geprüft werden müssten und diesen risikobehafteten Eingriff eben nicht überflüssig machten. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte, man habe sich in Deutschland dafür entschieden, dass vorgeburtliche Untersuchungen wie die Fruchtwasseruntersuchung möglich sind. „Die entscheidende Frage ist, ob betroffene Eltern danach die für ihre Entscheidung notwendige Beratung und Fürsorge erhalten“, so Kramp-Karrenbauer. Je leichter zugänglich und handhabbar ein Test sei, umso niederschwelliger und intensiver müsse eine Beratung und Begleitung der Eltern während und nach dem Test sein, mahnte die CDU-Politikerin. „Sonst lassen wir Eltern alleine und setzen falsche politische Signale.“