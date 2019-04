Hessischer Ministerpräsident : Volker Bouffier beendet Hautkrebsbehandlung

Wiesbaden Ende Februar hatte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) von seiner Hautkrebserkrankung unterrichtet. Jetzt hat er seine Behandlung in Süddeutschland abgeschlossen.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat seine Hautkrebsbehandlung beendet. Der 67-Jährige befinde sich nun in der Reha in Süddeutschland, sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Dort werde er einige Wochen verbringen.