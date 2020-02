Wahlchaos in Thüringen : Lieberknecht steht für Übergangslösung nicht mehr zur Verfügung

Wahlchaos in Thüringen

Erfurt Thüringens ehemalige CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht steht nicht mehr für eine Übergangsregierung zur Verfügung.

„Ich bin aus der Debatte raus“, sagte Lieberknecht der „Thüringer Allgemeinen“ am Mittwoch. Sie habe nur für den Vorschlag ihres Nachfolgers Bodo Ramelow (Linke) zur Verfügung gestanden. Der Widerspruch mit der CDU, die keine schnellen Neuwahlen wolle, lasse sich nicht auflösen.

Der Thüringer CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring bedauert die Entscheidung Lieberknechts. Man habe am Dienstag gemeinsam mit ihr überlegt, wie ein guter Übergang geschaffen werden könne, sagte Mohring am Mittwoch in Erfurt. „Wenn das jetzt nicht zusammenkommt, wäre das sehr bedauerlich, weil Frau Lieberknecht eine gute Kandidatin wäre, diesen Übergang gut zu moderieren“, sagte Mohring.