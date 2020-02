Röttgen will CDU-Chef werden : „Es geht um neue Positionierung der CDU - nicht um Personal“

Berlin Norbert Röttgen will neuer CDU-Chef werden. Am Dienstag erläuterte der ehemalige Bundesumweltminister seine Absichten.

Der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen will für den CDU-Vorsitz kandidieren. Die CDU sei eine Partei der Mitte, die klare Grenzen zur AfD und zur Linkspartei ziehen müsse, sagte Röttgen am Dienstag in Berlin. Die AfD sei eine Partei, die mit ihrem „nationalistischen Denken“ Unfrieden in die Gesellschaft trage.