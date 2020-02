CDU-Vorsitz : Der Vierte im Bunde

Will gern CDU-Chef werden: Norbert Röttgen am Dienstag vor der Bundespressekonferenz. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin/Düsseldorf Friedrich Merz, Jens Spahn und Armin Laschet – das waren bislang die möglichen Anwärter auf den CDU-Vorsitz. Als Erster aus der Deckung gewagt hat sich jetzt ein anderer: Außenpolitiker Norbert Röttgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ausgerechnet an dem Tag, an dem die noch amtierende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Einzelgespräche mit ihren potenziellen Nachfolgern starten wollte, hat ein weiterer katholischer Mann aus Nordrhein-Westfalen seinen Hut in den Ring geworfen. Der Außenpolitiker, frühere Umweltminister und einstige Spitzenkandidat im NRW-Wahlkampf 2012, Norbert Röttgen, schickte am Dienstagmorgen eine Mail ins Adenauer-Haus, in dem er seine Bewerbung um den Parteivorsitz ankündigte.

Er sei der festen Überzeugung, dass es um weit mehr gehe als den Parteivorsitz und schon gar nicht um die Interessen Einzelner, argumentierte der 54-Jährige in dem Schreiben an Kramp-Karrenbauer. „Die Lage ist so ernst, dass es um die Zukunft der CDU geht und darum, was sie für die Stabilität Deutschlands bedeutet“, erklärte Röttgen. Dies wolle er in einem offenen Prozess in die CDU einbringen. Röttgen war von 2009 bis 2012 Bundesumweltminister und setzte sich 2010 in einer Mitgliederbefragung um den NRW-Landesvorsitz gegen Armin Laschet durch. Die Landtagswahlen 2012 verlor er, woraufhin Bundeskanzlerin Angela Merkel ihn aus dem Kabinett entließ. Als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages konnte er sich danach international neu profilieren.

Auch wenn die anderen möglichen Kandidaten, die CDU-Vorsitzende und damit wahrscheinlich auch Kanzlerkandidat werden können und wollen, ihre Bewerbung noch nicht offiziell erklärt haben, stehen nun doch vier mögliche Aspiranten auf Merkels Erbe in Konkurrenz: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Gesundheitsminister Jens Spahn, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Norbert Röttgen.

Vor der Berliner Presse legte Röttgen am Vormittag nach. Aus seiner Sicht war der Prozess, wer künftig die CDU führen will, falsch gestartet – „wie eine Jacke, bei der man schon den ersten Knopf falsch knöpft“. Er referierte sechs inhaltliche Punkte, mit denen er seine Bewerbung unterfüttern wollte. Dazu gehörten die Abgrenzung zur AfD, das Versprechen einer Politik der Mitte und die Betonung von Umwelt- und Klimapolitik. Röttgen forderte, die CDU sei eine Partei der Mitte, die klare Grenzen zur AfD und zur Linkspartei ziehen müsse. Beide Parteien seien aber nicht gleichzusetzen. Die AfD trage mit ihrem „nationalistischen Denken“ zum Unfrieden in die Gesellschaft bei. Röttgen forderte, dass die CDU ökologische Glaubwürdigkeit im allgemeinen und klimapolitische Glaubwürdigkeit im besonderen zurückgewinnen müsse. „Wenn wir das nicht tun, droht uns als Partei mindestens eine ganze Generation verloren zu gehen“, warnte er.

Kurz nach Röttgens Pressekonferenz sprachen Kramp-Karrenbauer und Merz miteinander. Der Ex-Fraktionschef sagte hinterher, es sei ein „sehr gutes Gespräch“ gewesen. Sein Sprecher betonte, Merz stimme sich nun weiter mit allen Beteiligten ab und werde sich zu gegebener Zeit äußern.

Mit seiner Kandidatur hat Röttgen die CDU ganz offensichtlich überrumpelt. Auch jene, die ihn achten, missbilligten seine Kandidatur. Eckhardt Rehberg (CDU), Chef-Haushälter der Unionsfraktion sagte: „Ich schätze Norbert Röttgen persönlich sehr. Ich halte aber nichts davon, jetzt in einen Überbietungswettbewerb ,offizieller’ und ,noch nicht offizieller’ Kandidaten einzutreten.“ Zumal bisher alle aus NRW kämen. Aus dem größten Landesverband kamen kritische Stimmen. „Wir hier in NRW haben unsere persönlichen Erfahrungen mit Norbert Röttgen“, hieß es aus hochrangigen Parteikreisen. „Im Landtagswahlkampf 2012 desavouierte er NRW, indem er sich nicht klar dazu bekannte, hier zu bleiben: Instinktlosigkeit ist kein Beleg dafür, eine Partei führen zu können.“