Verfassungsschutz wegen AfD unter Druck

Berlin/Köln Hans-Georg Maaßen soll Frauke Petry Tipps gegeben haben, wie die AfD einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz entgehen könnte. Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz fordert umgehend Aufklärung. Sonst drohe ein „massiver Ansehensverlust“.

Von Notz mahnt Maaßen, den Vorwurf aus der Welt zu schaffen. „Gerade die in Deutschland besonders sensible politische Frage, ob eine Partei verfassungsfeindlich ist oder nicht, kann nicht von politischen Opportunitätserwägungen des Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz abhängig sein“, sagte er. „Dass sich Herr Maaßen davon hat wirklich leiten lassen, mögen wir uns beim besten Willen nicht vorstellen“, so von Notz. Nur durch eine schnellstmögliche Aufklärung sei ein „massiver Ansehensverlust in die Unabhängigkeit der Arbeit und das Ansehen des Bundesamts für Verfassungsschutz abzuwenden.“