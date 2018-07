Wie Internate gegen sinkende Schülerzahlen kämpfen

Düsseldorf Sinkende Nachfrage stürzt viele Internate in finanzielle und pädagogische Probleme. Die Lernform Internat gilt vielen Eltern als unzeitgemäß, trotz Harry Potter. Die Chance liegt in einer maßvollen Distanz zur Außenwelt.

Hinter Goch wird das Netz löchrig. Kurz vor der Grenze dann: kein Empfang. Zumindest bis das Handy das niederländische Netz gefunden hat – seit der Abschaffung der Roaminggebühren ist man auch hier mobil versorgt. Für Durchreisende erfreulich, für die Schule, die hier in den Wiesen liegt, durchaus ein Dilemma: das Collegium Augustinianum Gaesdonck, „die Gaesdonck“, ein katholisches Gymnasium mit Internat. Gegenentwurf zur Außenwelt zu sein, aber nicht weltfremd, modern, ohne allen Moden zu folgen – das ist die Gratwanderung der Internate in Deutschland, nicht nur der kirchlichen.

Bekanntheit In einer Umfrage des VKIT konnten 2016 drei Viertel der 544 befragten Eltern aus dem Gedächtnis kein Internat nennen. Das einzige Internat, das von mehr als einem Prozent der Befragten genannt wurde, war Salem am Bodensee mit acht Prozent. 51 Prozent kannten auf Nachfrage die Odenwaldschule, die im Zuge des Missbrauchsskandals 2015 ihren Betrieb eingestellt hatte.

Das „Ako“ steht für einen Trend: Die Zahl der Internatsschüler sinkt, nach allem, was man weiß, denn belastbare Gesamtzahlen für Deutschland gibt es nicht. Immerhin aber für NRW: Hier waren im aktuellen Schuljahr 2866 Internatsplätze belegt – fast 40 Prozent weniger als vor zehn Jahren. Die Zahl der Schulen mit Internat sank von 64 auf 44. Von 580 im Jahr 2009 sank die Zahl der Schüler katholischer Internate in NRW auf derzeit noch 360, die der Schulen mit Internat von zehn auf sechs.

Internate mit ihrer umfangreichen Infrastruktur sind zudem im Unterhalt besonders teuer – die Gaesdonck etwa muss alles, was nicht an „normaler“ Privatschulfinanzierung von Land und Bistum kommt (etwa für Sachkosten und Personal), aus ihrer Stiftung oder aus Elternbeiträgen bestreiten. 65 Vollinternatsschüler wie derzeit reichen dafür nicht. Der Wechsel vom neun- zum achtjährigen Gymnasium riss den Internaten ein zusätzliches Loch: Plötzlich fehlten ein Jahrgang und damit Beiträge. Die Gaesdonck wechselte daher 2011 im Zuge eines Schulversuchs wieder zu G9, als eins von nur 14 Gymnasien landesweit. Nicht jeder kann oder will zudem wie Salem Jahresbeiträge von gut 40.000 Euro aufrufen. An der Gaesdonck ist es etwa die Hälfte.