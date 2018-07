Sami A.: Das juristische Tauziehen geht weiter

Ein Passagiertunnel am Flughafen Düsseldorf - von hier aus wurde Sami A. ausgeflogen (Archivbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Während Sami A. in Tunesien auf freiem Fuß ist, geht das juristische Tauziehen um den abgeschobenen Islamisten in Deutschland weiter. Das Ausländeramt Bochum wehrt sich mit allen Mitteln dagegen, den als Gefährder eingestuften Mann zurückholen zu müssen.

Mittlerweile habe die Stadt gegen zwei Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen Beschwerden beim Oberverwaltungsgericht Münster eingelegt, teilte das nordrhein-westfälische Flüchtlingsministerium am Montag auf Anfrage in Düsseldorf mit.

Bochum wehrt sich gegen das am 13. Juli per Eilentscheidung verhängte Abschiebeverbot - da war Sami A. bereits im Flugzeug nach Tunesien - und die anschließende Vollstreckungsentscheidung, ihn auf Staatskosten zurückzuholen. Dafür hatte das Verwaltungsgericht unter Androhung eines Zwangsgeldes von 10.000 Euro eine Frist gesetzt, die an diesem Dienstag um Mitternacht ausläuft.