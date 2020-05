Bedrohung durch Extremisten : Verfassungsschutz darf in bestimmten Fällen bei Whatsapp mitlesen

Berlin Nach mehr als einem Jahr Streit liegt jetzt ein neuer Entwurf für ein Gesetz vor, das die Befugnisse des Verfassungsschutzes neu regelt. Die neue Regelung sieht vor, dass die Behörde künftig nicht nur Telefonate und SMS überwachen darf, sondern auch Messengerdienste.

Die Online-Durchsuchung - also der verdeckte Zugriff auf Computer mutmaßlicher Extremisten - soll dem Verfassungsschutz laut Gesetzesentwurf weiterhin verwehrt bleiben. Doch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, soll dem Inlandsnachrichtendienst künftig in bestimmten Fällen gestattet werden, nicht nur Telefonate und SMS zu überwachen, sondern auch Chats über verschlüsselte Messengerdienste wie WhatsApp oder Telegram mitzulesen.

Das Bundesinnenministerium hatte argumentiert, beide Befugnisse würden der Sicherheitsbehörde in der virtuellen Welt letztlich nur Dinge erlauben, die ihr in der realen Welt jetzt schon gestattet seien. Die SPD sah das allerdings anders. Aus Koalitionskreisen hieß es, der Entwurf aus dem Bundesinnenministerium werde voraussichtlich noch an diesem Freitag in die Ressortabstimmung gehen.