Entwurf des Innenministeriums : Eltern sollen Namen im Pass des Kindes eintragen lassen können

Berlin Elternteile, deren Nachname sich von dem ihres Kindes unterscheidet, müssen oft die Geburtsurkunde als Nachweis mitnehmen. Dies könnte mit einem Eintrag im Ausweis des Kindes einfacher werden.

Familien sollen die Möglichkeit erhalten, die Namen aller sorgeberechtigten Elternteile in den Pass des Kindes eintragen zu lassen. Das sieht eine Vorlage aus dem Bundesinnenministerium vor, über die das Kabinett an diesem Mittwoch beraten will. Die neue Option soll laut Entwurf allerdings nur dann gelten, wenn sich der Familienname des minderjährigen Kindes vom Familiennamen mindestens eines sorgeberechtigten Elternteils unterscheidet. Praktische Vorteile hätte das für Mütter oder Väter, die - wenn sie alleine mit ihrem Kind reisen - häufig mit der Geburtsurkunde oder anderen Dokumenten nachweisen müssen, dass sie trotz des unterschiedlichen Familiennamens ein Elternteil des Kindes sind.