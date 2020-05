Corona-Demos : Bundesregierung verurteilt Verbreitung von Verschwörungstheorien scharf

Berlin Am Wochenende hatten in mehreren deutschen Städten tausende Menschen gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie demonstriert. Dabei fand unter anderem eine Verbreitung von kruden Theorien zum Virus statt. Die Bundesregierung verurteilt dies nun scharf.

Die Bundesregierung hat die bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen verbreiteten kruden Theorien scharf verurteilt. „Wer so etwas verbreitet, der will unser Land spalten und die Menschen gegeneinander aufbringen“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. BKA-Chef Holger Münch verwies auf Versuche aus dem rechten Lager, die Demonstrationen zu instrumentalisieren. Auch der Soziologe Matthias Quent warnte vor einer rechten Unterwanderung der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen.