„Erkennbare Verflügelung“ : AfD Brandenburg könnte Fall für den Verfassungsschutz werden

Andreas Kalbitz (links), Landesvorsitzender der AfD in Brandenburg, gemeinsam mit Björn Höcke bei der Wahlparty der AfD in Thüringen. Foto: dpa/Jens Büttner

Potsdam Der Leiter des Brandenburger Verfassungsschutzes, Jörg Müller, hält eine Beobachtung des AfD-Landesverbands für möglich. Landeschef Andreas Kalbitz ist aus Sicht des Verfassungsschutzes tief in der rechtsextremen Szene verwurzelt.

Wenn sich die „erkennbare Verflügelung“ des Verbands fortsetze, werde sich diese Frage immer mehr aufdrängen, sagte Müller am Donnerstag im RBB-Inforadio. Die Beobachtung einer Partei sei allerdings an exakte rechtsstaatliche Voraussetzungen gebunden.

Aus Sicht des Verfassungsschutzes ist AfD-Landeschef Andreas Kalbitz in der rechtsextremen Szene tief verwurzelt. „Ich gehe fest davon aus, dass er rechtsextremistisch eingestellt ist“, sagte Müller. Am Freitag will sich der AfD-Bundesvorstand in Berlin mit Kalbitz' Kontakten zu rechtsextremen Organisationen befassen. Der Brandenburger AfD-Vorsitzende ist selbst Mitglied im Bundesvorstand.