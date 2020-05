Wirbel um Bußgeldkatalog : Minister will härtere Strafen für Verkehrssünder teilweise kassieren

Minister will härtere Strafen für Verkehrssünder teilweise kassieren

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) spricht bei der Regierungsbefragung im Plenum in Bundestag. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Bundesverkehrsminister Scheuer will nur kurz nach Inkrafttreten der neuen Straßenverkehrsordnung Verschärfungen für Autofahrer wieder rückgängig machen. Das Ministerium arbeite an der Überarbeitung eines Teils des Bußgeldkatalogs.

Die neuen Straßenverkehrsordnung ist noch keine drei Wochen in Kraft – nun will Verkehrsminister Andreas Scheuer härtere Strafen für Verkehrssünder zum Teil wieder zurücknehmen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur arbeitet das Ministerium des CSU-Politikers an der Überarbeitung eines Teils des Bußgeldkatalogs. Dabei geht es vor allem um die Regel, dass nun schon ein Monat Fahrverbot droht, wenn man innerorts 21 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt oder außerorts 26 km/h. Diese Regelung sei „unverhältnismäßig“, hieß es im Ministerium.