Quarantäne-Regelung aufgehoben : NRW erleichtert seit heute Nacht Einreise

Deutsche Polizisten kontrollieren Einreisende am Grenzübergang in Kreuzlingen. Foto: dpa/Felix Kästle

Düsseldorf Seit Mitternacht müssen Reisende, die aus dem EU-Ausland zurückkehren, in NRW nicht mehr in häusliche Quarantäne. Eine entsprechende Verordnung habe NRW-Ministerpräsident Armin Laschet auf den Weg gebracht.

Nordrhein-Westfalen erleichtert die Einreise aus den europäischen Nachbarstaaten. Wie die Landesregierung am Abend mitteilte, wird die Regelung, dass sich Rückkehrer für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben müssen, bereits ab dem heutigen Freitag aufgehoben. Das Land veröffentlichte am Abend eine entsprechende Verordnung. Demnach entfällt die Quarantäne für Reisende, die aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie aus Island, Liechtenstein, Norwegen, der Schweiz und dem Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland nach NRW einreisen.