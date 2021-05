Verfassungsschutz : Pegida in Sachsen als extremistisch eingestuft und unter Beobachtung

Dresden Die Pegida hat Protest gegen Flüchtlinge in die bürgerliche Mitte getragen. Auf dem Höhepunkt der Bewegung liefen ihrem Gründer Bachmann Zehntausende hinterher - er gilt schon länger als Rechtsextremist. Die Entwicklung hat jetzt Konsequenzen.

Die asyl- und ausländerfeindliche Pegida-Bewegung wird künftig vom Verfassungsschutz in Sachsen als „erwiesene extremistische Bestrebung“ beobachtet. So hat das Landesamt (LfV) die selbst ernannten „Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ jetzt eingestuft. Es lägen „inzwischen hinreichend gesicherte Erkenntnisse“ vor, dass sie sich „im Laufe der Jahre zu einer verfassungsfeindlichen Bewegung entwickelt hat“, sagte der Präsident der Behörde, Dirk-Martin Christian, am Freitag in Dresden. Pegida-Gründer Lutz Bachmann kündigte umgehend per Video Verfassungsklage an.