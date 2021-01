Kühnert-Nachfolgerin : Jessica Rosenthal zur neuen Juso-Chefin gewählt

Berlin Die 28-jährige Lehrerin Jessica Rosenthal ist neue Chefin der Jusos. Die ehemalige nordrhein-westfälische Juso-Landeschefin übernimmt das Amt von Kevin Kühnert.

Sie sei mit 77,8 Prozent der Delegiertenstimmen zur Vorsitzenden gewählt worden, gab die SPD-Jugendorganisation am Freitag bekannt. Die frühere nordrhein-westfälische Juso-Landeschefin übernimmt das Amt von Kevin Kühnert, der nach drei Jahren vorzeitig abtritt. Der 31-Jährige will im Herbst in den Bundestag einziehen und sich zudem auf sein Amt als SPD-Bundesvize konzentrieren.