Top-Neuigkeiten zu Düsseldorfs Närrinnen : Neuer Vorstand und eine Hochzeit für die Karnevalistinnen

Düsseldorf Die Venetien haben eine neue Chefin. Und das jüngste Mitglied der Närrischen Marktfrauen hat geheiratet. Alisa Kuklans größter Wunsch: Alexander muss mal auf einem Rosenmontagswagen mitfahren. Denn noch ist ihr Gatte kein Karnevalist.

Die Hochzeit war eigentlich für den 8. August an der Inselstraße geplant, doch weil der OB persönlich die Trauung vornehmen konnte, verlegte das Paar kurzerhand alles nach vorne und ließ sich schon an diesem Samstag trauen. Alisas Gatte ist Alexander Kuklan (26). „Wir haben uns in der Realschule kennengelernt, waren mit 13 ein paar Monate zusammen, dann gingen wir auseinander, aber mit 15 kamen wir dann wieder zusammen.“ Als das Brautpaar aus dem Rathaus kam, standen die Marktfrauen Spalier. Mit einer Polonäse ging es zur Party in der Altstadt-Kneipe Spiegel, dann zur Gartenparty bei den Eltern in Vennhausen.