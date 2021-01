Impfskepsis bei Ärzten und Krankenpflegern : Viele Krankenhaus-Mitarbeiter zögern noch

Impfstart in einem Dresdner Krankenhaus. Foto: dpa/Robert Michael

Berlin Die Impfbereitschaft des Pflegepersonals und der Ärzte war bislang nicht sehr ausgeprägt. Das könnte sich seit dem Impfstart geändert haben, sagt der Ärztepräsident. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Pflegekräfte auf, sich unbedingt impfen zu lassen. Mehr und bessere Aufklärung könne helfen. Weltärztepräsident Montgomery kritisiert die uneinheitliche Vergabe der Bundesländer für Impftermine.

„Für die Impf-Maßnahmen muss aber deutlich mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden“, sagte daher Verdi-Vertreterin Bühler. „Gerade Pflegepersonen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen erfahren seit Jahren am persönlichen Leib, dass Politik und Arbeitgeber die Gesundheitsgefährdung der Beschäftigten aufgrund von viel zu wenig Personal billigend in Kauf nehmen. Jetzt müssen Politik und Arbeitgeber aktiv und transparent über alle Aspekte der Impfung aufklären, um Misstrauen und Gerüchten die Grundlage zu entziehen“, sagte die Verdi-Vertreterin.