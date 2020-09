Juso-Chef Kevin Kühnert : „Neue Groko nur über meine Leiche“

Berlin Juso-Chef Kevin Kühnert hat eine Neuauflage der großen Koalition nach der Bundestagswahl 2021 erneut mit deutlichen Worten ausgeschlossen. Zudem fordert er in der Coronakrise mehr Hilfen für kleine Selbstständige.

„Nur über meine Leiche – also politisch gesehen“, antwortete er im Interview der Tageszeitung „taz“ auf die Frage, ob eine Fortsetzung des Bündnisses mit der Union denkbar wäre. „Die Groko funktioniert in dieser Krise ganz okay, weil die Union nicht so viel im Weg rumsteht“, sagte Kühnert, der auch stellvertretender SPD-Vorsitzender ist. „Aber alle grundlegenden Argumente gegen die Dauer-Groko sind noch immer richtig.“