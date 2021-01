NRW-Minister in Umfrage vorne : Süssmuth will Laschet als CDU-Chef

Süssmuth will Laschet als CDU-Chef

NRW-Minister in Umfrage vorne

Die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth hat sich für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet als neuen Vorsitzenden ausgesprochen. Die Entscheidung über die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer soll am 16. Januar bei einem Online-Parteitag fallen.

Auch bei einem Stimmungsbild der Spitze der Frauen Union hat Laschet knapp die Nase vorn vor dem Außenpolitiker Norbert Röttgen. Dritter Bewerber um den CDU-Vorsitz ist der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Am 16. Januar soll auf einem Online-Parteitag die Entscheidung über die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer fallen. Am Freitagabend wollten sich die drei Kandidaten in einem Online-Forum Fragen von Mitgliedern der Partei stellen.