Mehrausgaben für Gesundheit, Pflege und Klimaschutz : Scholz plant für 2022 noch mehr Schulden als bisher vorgesehen

Berlin 100 Milliarden Euro Schulden könnte der Bund im kommenden Jahr zusätzlich aufnehmen. Das sieht der Etatentwurf von Olaf Scholz vor. Unklar ist, inwiefern die kommende Bundesregierung den Haushaltsplan verändern wird.

Der Etatentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sowie die Finanzplanung bis einschließlich 2025 sollen am kommenden Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden. Allerdings dürfte der Haushalt in dieser Form nie in Kraft treten, da nach der Bundestagswahl die dann neue Regierung voraussichtlich eigene Akzente setzen will.