Nach dem Scheitern des Labels : Tierwohl-Label: Grünen-Chef Robert Habeck wirft Agrarministerin Julia Klöckner Versagen vor

Berlin Das lange geplante Tierwohl-Label sollte es Kunden leichter machen, Fleischprodukte aus guter Tierhaltung im Supermarkt besser zu erkennen. Doch aus dem Vorhaben wird vor der Bundestagswahl jetzt nichts mehr. Für die Grünen ist das Scheitern eine unverhoffte Wahlkampfhilfe.

Landwirtschaftspolitik bedeute Tier-, Umwelt- und Klimaschutz in einem, so Habeck. „Weniger Tiere müssen unter zugleich besseren Bedingungen gehalten werden. Dazu braucht es eine gezielte Umbauförderung, die durch einen Tierschutz-Cent auf tierische Produkte finanziert wird, und eine verpflichtende Haltungskennzeichnung“, forderte Habeck. „Damit Bäuerinnen und Bauern gut von ihrer Arbeit leben können, wollen wir gegen Dumpingpreise, den Verkauf von Lebensmitteln unter Erzeugerpreis und die Konzentration in der Lebensmittelbranche vorgehen.“