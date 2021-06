Auch Integration wird kritisch gesehen : Mehrheit laut Diakonie-Umfrage gegen mehr Aufnahmen von Flüchtlingen

Berlin Zwei Drittel der Befragten einer aktuellen Diakonie-Umfrage sind gegen die Aufnahme von mehr Flüchtlingen in Deutschland. Diakonie-Präsident Ulrich Lilie sieht die Schuld für dieses Stimmungsbild in der Politik.

Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland ist laut einer Umfrage im Auftrag der Diakonie gegen eine stärkere Aufnahme von Flüchtlingen. Auf die Frage, ob Deutschland angesichts steigender Flüchtlingszahlen weltweit mehr Schutzsuchende aufnehmen sollte, antwortete weniger als ein Drittel der Befragten (28 Prozent) mit Ja, 62,5 Prozent der Befragten antworteten mit Nein, wie aus den am Donnerstag in Berlin vorgestellten Ergebnissen hervorgeht. Der evangelische Wohlfahrtsverband macht für das Meinungsklima die Politik mitverantwortlich. Die Diakonie fordert, auf die Skepsis einzugehen und zugleich die humanitären Verpflichtungen weiter ernst zu nehmen. Benötigt werde eine Politik des „Sowohl-als-auch“, sagte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie.