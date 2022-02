Hospizgruppe Hückeswagen hat 2022 viel vor : Unterstützung für „Weggefährten“

Bäckermeister Jörg von Polheim (l.) übergibt den Erlös aus dem Verkauf seines „Hospizbrotes" an die Hospizgruppe, vertreten durch die Koordinatorin Tanja Wagner und den stellvertretenden Vorsitzenden Gerd Prinz. Foto: J. Hanke

Hückeswagen Die Hospizgruppe Hückeswagen hat wieder einige Spenden bekommen und plant für dieses Jahr einige Aktivitäten. Dabei soll auch die Trauerarbeit nicht zu kurz kommen.

Der „Notruf“ hatte schnell erste Früchte getragen: Nachdem sich die Hospizgruppe Hückeswagen Ende November mit einem Appell für Spenden an die Öffentlichkeit gewandt hatte, war Bäckermeister Jörg von Polheim einer der Ersten, der Unterstützung zusagte. Bis zum Jahresende backte er das „Hospizbrot“ aus Dinkel, Vollkorn und Roggen, dessen Erlös den „Weggefährten“ zugutekommen sollte. Jetzt überreichte er der Hospizgruppe eine Spende in Höhe von 511,50 Euro. Zudem erreichten die „Weggefährten“ in den vergangenen Wochen viele private Spenden sowie solche hiesiger Firmen und Parteien, wie Schriftführerin Judith Hanke mitteilt.