Rechnungshof skeptisch : „Bundeshaushalt steht auf tönernen Füßen“

Berlin Milliardenlöcher und Schulden-Exzesse: Der Bundesrechnungshof zerlegt die Finanzpläne der Bundesregierung. Vieles im Eckwertebeschluss sei „auf Kante genäht“.

Der Bundesrechnungshof sieht den Bundeshaushalt angesichts gewaltiger neuer Schulden in einer besorgniserregenden Lage. In einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags heißt es: „Der Bund wird derzeit von einer Schulden-Lawine mitgerissen. Es gelingt ihm immer weniger, sich aus eigener Kraft zu finanzieren.“ In den kommenden Jahren werde es ohne strukturelle Reformen nicht gelingen, die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie zumindest halbwegs zu beheben.